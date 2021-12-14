Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов рассказал, почему в команду на молодежный чемпионат мира-2022 не были вызваны хоккеисты, выступающие в юниорских лигах Северной Америки.

— Редкая ситуация: впервые за долгое время в составе сборной нет игроков, выступающих в Северной Америке.

— Верно, мы следили за выступлением Яна Кузнецова и Даниила Чайки, рассчитывали, что они усилят нашу оборонительную линию. Но в итоге пришли к выводу, что игроки, которые проходили с нами сбор, в оборонительных действиях сильнее.

— Можно сказать, что игрокам из Канады помешало то, что они не проходили сбор с командой?

— Несомненно. Но это обстоятельства. Мы сделали выбор и считаем, что парни, которые сейчас находятся в раздевалке — сильнейшие.

— Состав определен, о чем у вас, как у тренера, теперь будет болеть голова?

— У нас впереди сложный перелет, а потом два дня карантина. Но в то же время ребята за это время отдохнут от нагрузок и наберутся сил в преддверии товарищеских игр. Надеюсь, они все отнесутся к этому серьезно.