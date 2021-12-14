Вайсфельд считает, что состав сборной России на МЧМ не вызывает вопросов

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд высказал свое мнение о составе молодежной сборной России, которая под руководством Сергея Зубова выступит на чемпионате мира.

«Окончательный состав молодёжной сборной, который поедет на чемпионат мира, особых вопросов не вызывает. Собраны сильнейшие хоккеисты, многие из них на регулярной основе появляются в клубах КХЛ, а некоторые имеют достаточно серьезный опыт игры в ведущих звеньях, например Мухамадуллин. Есть в составе молодой Мичков, который по возрасту значительно моложе остальных, но это прогнозировалось. Возможно, многие ожидали появление Мирошниченко, но по каким-то причинам его в составе нет. Видимо, он проиграл конкуренцию другим игрокам», — сказал Вайсфельд.

Российская сборная играет в группе В на МЧМ-2022 против Швеции, Швейцарии, Словакии и США.