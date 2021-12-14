Зубов объяснил, почему Мирошниченко не был вызван в сборную России на МЧМ-2022

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов объяснил, почему в состав команды на чемпионат мира-2022 в Канаде не был вызван нападающий Иван Мирошниченко.

— Сделать выбор было непросто, до последнего момента у нас по нескольким позициям были серьезные дебаты. Поговорили индивидуально со всеми ребятами, которые покидают сбор. Поблагодарили всех, к их работе претензий нет.

— Из этой группы в первую очередь обращает на себя внимание отсутствие в составе Ивана Мирошниченко.

— Что касается Ивана, то он в настоящий момент находится не в оптимальных физических кондициях. А это, пожалуй, его главный козырь.

Состав сборной России на МЧМ-2022 можно посмотреть по этой ссылке