Хоккей
МЧМ по хоккею 2022
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Команды
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Игрок молодежной сборной России Данила Юров сдал положительный тест на коронавирус

21:11
Теги:

Нападающий молодежной сборной России Данила Юров получил положительный тест на коронавирус.

Как сообщает «Чемпионат», игрок должен провести 10 дней в Канаде, где проходил МЧМ-2022.

Турнир должен был пройти с 26 декабря по 5 января в Канаде, но по ходу соревнований он был отменен из-за коронавируса. В ИИХФ заявили, что планируют заново провести турнир летом в Канаде.

Сборная России провела два матча на турнире, команда проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2). Вчера, 29 декабря россиянам было присуждено техническое поражение от сборной Словакии из-за положительного теста на коронавирус у Матвея Мичкова.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/hockey/news-4562133-napadayuschij-molodyozhnoj-sbornoj-rossii-danila-yurov-sdal-polozhitelnyj-test-na-koronavirus.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анна Горшкова все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
5 салатов с крабовыми палочками
Украинцы раскритиковали жену Зеленского из-за слов про цены
0
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Материалы сюжета: МЧМ 2022 отменен — сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде досрочно завершен