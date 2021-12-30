Игрок молодежной сборной России Данила Юров сдал положительный тест на коронавирус
Нападающий молодежной сборной России Данила Юров получил положительный тест на коронавирус.
Как сообщает «Чемпионат», игрок должен провести 10 дней в Канаде, где проходил МЧМ-2022.
Турнир должен был пройти с 26 декабря по 5 января в Канаде, но по ходу соревнований он был отменен из-за коронавируса. В ИИХФ заявили, что планируют заново провести турнир летом в Канаде.
Сборная России провела два матча на турнире, команда проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2). Вчера, 29 декабря россиянам было присуждено техническое поражение от сборной Словакии из-за положительного теста на коронавирус у Матвея Мичкова.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/hockey/news-4562133-napadayuschij-molodyozhnoj-sbornoj-rossii-danila-yurov-sdal-polozhitelnyj-test-na-koronavirus.html
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