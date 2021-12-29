Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об отмене матча молодежного чемпионата мира-2022 между командами США и Швейцарии.

«Есть регламент. Людей собирают перед турниром и знакомят с правилами. Все должны были принять это к сведению. Такие правила. Мы не можем говорить хорошие они или плохие. На результаты нашей сборной это техническое поражение никак не повлияет. Для нас чемпионат мира начнется с четвертьфинала. Это будет главной игрой, а все остальное для команды подготовка. Ситуацию со сборной США надо принять к сведению и понимать, что нужно внимательно относиться к таким вопросам. Может произойти такая ситуация, поэтому надо принять все меры, чтобы это не произошло с нашей командой», — сказал Вайсфельд «СЭ»

Ранее сборной США засчитали техническое поражение со счетом 0:1 в игре против Швейцарии, так как два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус.

1 января американская команда должна сыграть против молодежной сборной России. Встреча начнется в 05.30 (мск).