МЧМ по хоккею 2022
Новости
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

«Надо принять меры, чтобы это не произошло с нашей командой». Вайсфельд — о ковиде в сборной США

Вайсфельд отреагировал на техническое поражение сборной США в матче со Швейцарией на МЧМ-2022
10:41
Леонид Вайсфельд. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Вайсфельд. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об отмене матча молодежного чемпионата мира-2022 между командами США и Швейцарии.

«Есть регламент. Людей собирают перед турниром и знакомят с правилами. Все должны были принять это к сведению. Такие правила. Мы не можем говорить хорошие они или плохие. На результаты нашей сборной это техническое поражение никак не повлияет. Для нас чемпионат мира начнется с четвертьфинала. Это будет главной игрой, а все остальное для команды подготовка. Ситуацию со сборной США надо принять к сведению и понимать, что нужно внимательно относиться к таким вопросам. Может произойти такая ситуация, поэтому надо принять все меры, чтобы это не произошло с нашей командой», — сказал Вайсфельд «СЭ»

Ранее сборной США засчитали техническое поражение со счетом 0:1 в игре против Швейцарии, так как два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус.

1 января американская команда должна сыграть против молодежной сборной России. Встреча начнется в 05.30 (мск).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Мария Куцубеева все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
Что будет с организмом, если есть красную икру каждый день?
В Подмосковье насмерть замерз 11-летний мальчик
0
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде