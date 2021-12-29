МЧМ по хоккею 2022
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Плющев — о ковиде в сборной США: «Они справятся. Это хоккей, а не фигурное катание, люди умеют терпеть»

Плющев отреагировал на техническое поражение сборной США в матче со Швейцарией
12:44
Дрю Коммессо. Фото Instagram
Дрю Коммессо. Фото Instagram
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Заслуженный тренер России по хоккею Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об отмене матча молодежного чемпионата мира-2022 между командами США и Швейцарии.

«Если уже чемпионат мира начали, то нужно идти до конца и заканчивать соревнование. В сборной США есть проблемы, но это не значит, что другие команды должны из-за этого страдать. Я уверен, что руководители турнира держат ситуацию под контролем. Сомневаюсь, что чемпионат мира может быть остановлен. Нет смысла всем поднимать руки вверх после единичных случаев заболеваний. Я предполагаю, что американцы выйдут на следующую игру. Ничего страшного у них не произошло. Некоторым командам приходилось играть и в три пятерки, да даже и в две выходили. Это все-таки хоккей, а не фигурное катание, тут люди умеют терпеть и держать удар. Думаю, что сборная США справится со всеми своими проблемами», — сказал Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее сборной США засчитали техническое поражение со счетом 0:1 в игре против Швейцарии, так как два хоккеиста сдали положительные тесты на коронавирус.

1 января американская команда должна сыграть против молодежной сборной России. Встреча начнется в 05.30 (мск).

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