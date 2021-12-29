МЧМ по хоккею 2022
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Мухамадуллин считает, что игрокам молодежной сборной России повезло с нынешним тренерским штабом

10:36
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Защитник молодежной сборной России Шакир Мухамадуллин поделился впечатлениями от работы с тренерским штабом национальной команды.

«Наслаждение работать с таким тренерским штабом, и это удача для нас. Мы счастливы с ним поработать, перенять такой опыт. К любому тренеру можно подойти, никто не откажет, и все их советы ценны, их стоит учитывать. Еще раз скажу, что это ценный опыт для нас — работать с такими опытными тренерами и великими игроками в прошлом», — приводит ТАСС слова Мухамадуллина.

Главным тренером российской команды является Сергей Зубов, тренер-консультант — Олег Знарок. Сборная России провела два матча на МЧМ-2022, команда проиграла Швеции (3:6) и победила Швейцарию (4:2). В следующем матче на турнире россияне встретятся со Словакией. Игра состоится 30 декабря, начало — в 00.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13322499

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Иван Торопцев все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде