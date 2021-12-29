Мухамадуллин считает, что игрокам молодежной сборной России повезло с нынешним тренерским штабом

Защитник молодежной сборной России Шакир Мухамадуллин поделился впечатлениями от работы с тренерским штабом национальной команды.

«Наслаждение работать с таким тренерским штабом, и это удача для нас. Мы счастливы с ним поработать, перенять такой опыт. К любому тренеру можно подойти, никто не откажет, и все их советы ценны, их стоит учитывать. Еще раз скажу, что это ценный опыт для нас — работать с такими опытными тренерами и великими игроками в прошлом», — приводит ТАСС слова Мухамадуллина.

Главным тренером российской команды является Сергей Зубов, тренер-консультант — Олег Знарок. Сборная России провела два матча на МЧМ-2022, команда проиграла Швеции (3:6) и победила Швейцарию (4:2). В следующем матче на турнире россияне встретятся со Словакией. Игра состоится 30 декабря, начало — в 00.30 (мск).