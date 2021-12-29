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Каспарайтис: «Как так можно? Один человек сдал положительный тест и поставили техническое поражение»

23:26
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Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис прокомментировал техническое поражение сборной России в матче со Словакией на МЧМ-2022.

«Очень странное решение, как так можно? Один человек сдал положительный тест, сразу отменили матч и поставили техническое поражение. Видимо, у них там какие-то свои правила или регламент. Конечно, никакого смысла в таком турнире нет. Неправильно ставить команде поражение без игры, сильнейшего надо выявлять на льду. Главное, что сейчас хочется сказать, — так это пожелать здоровья ребятам», — приводит слова Каспарайтиса «Чемпионат».

По информации источников, в сборной России ковидом заразился нападающий Матвей Мичков.

Ранее техническое поражение из-за положительных тестов на коронавирус было присуждено США в матче со Швейцарией, чехам — в матче с Финляндией, а затем и России — в матче со Словакией.

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