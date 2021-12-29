Хоккей
МЧМ по хоккею 2022
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Команды
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

ИИХФ примет решение об отмене молодежного чемпионата мира. Официально об этом будет объявлено около полуночи

23:10
ИИХФ примет решение об отмене молодежного чемпионата мира. Фото IIHF
ИИХФ примет решение об отмене молодежного чемпионата мира. Фото IIHF
Теги:

Как стало известно «СЭ», ИИХФ в ближайшее время примет решение об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею.

Официально об этом будет объявлено около полуночи по московскому времени.

Ранее техническое поражение из-за положительных тестов на коронавирус было присуждено США в матче со Швейцарией, чехам — в матче с Финляндией, а затем и России — в матче со Словакией.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря. Российская молодежка в своей группе проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артур Хайруллин все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
10 самых вкусных вторых блюд на Новый год
Молодежной сборной России присудили техническое поражение в матче со словаками
2
3
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде