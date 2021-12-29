ИИХФ примет решение об отмене молодежного чемпионата мира. Официально об этом будет объявлено около полуночи

Как стало известно «СЭ», ИИХФ в ближайшее время примет решение об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею.

Официально об этом будет объявлено около полуночи по московскому времени.

Ранее техническое поражение из-за положительных тестов на коронавирус было присуждено США в матче со Швейцарией, чехам — в матче с Финляндией, а затем и России — в матче со Словакией.

Турнир стартовал в Канаде 26 декабря. Российская молодежка в своей группе проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2).