Источник назвал игрока сборной России, сдавшего положительный тест на коронавирус на МЧМ-2022
21:55
Нападающий молодежной сборной России Матвей Мичков сдал положительный тест на коронавирус, сообщает РИА «Новости Спорт».
Ранее стало известно, что национальной команде присудили техническое поражение в матче молодежного чемпионата мира со Словакией из-за случая заболевания COVID-19.
Согласно регламенту турнира, Словакам засчитана победа со счетом 1:0. По той же причине был отменен матч Финляндия — Чехия. Победу засчитали финнам.
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