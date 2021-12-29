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Источник назвал игрока сборной России, сдавшего положительный тест на коронавирус на МЧМ-2022

21:55
Матвей Мичков. Фото ФХР
Матвей Мичков. Фото ФХР
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Нападающий молодежной сборной России Матвей Мичков сдал положительный тест на коронавирус, сообщает РИА «Новости Спорт».

Ранее стало известно, что национальной команде присудили техническое поражение в матче молодежного чемпионата мира со Словакией из-за случая заболевания COVID-19.

Согласно регламенту турнира, Словакам засчитана победа со счетом 1:0. По той же причине был отменен матч Финляндия — Чехия. Победу засчитали финнам.

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Анна Горшкова все материалы автора

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде