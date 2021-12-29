Каменский — о ситуации с коронавирусом в сборной России: «Если обстановка будет ухудшаться, то чемпионат мира отменят»
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об отмене матча молодежного чемпионата мира-2022 между командами России и Словакии.
«Думаю, перед началом чемпионата было собрание, где все проголосовали за такой порядок проведения. Да, в таком случае спортивный принцип нарушается. Конечно, хотелось бы, чтобы все друг с другом сыграли, выявился победитель на площадке. Если обстановка будет ухудшаться, то, думаю, чемпионат мира отменят», — сказал Каменский «СЭ».
Сборной России засчитали техническое поражение в матче со Словакией со счетом 0:1. Причина — случай заражения коронавирусом в составе российской команды.
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