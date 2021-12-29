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Каменский — о ситуации с коронавирусом в сборной России: «Если обстановка будет ухудшаться, то чемпионат мира отменят»

22:43
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об отмене матча молодежного чемпионата мира-2022 между командами России и Словакии.

Стоить&nbsp;ли отменить МЧМ из-за коронавируса? Отменяйте МЧМ! Такой турнир нам не нужен

«Думаю, перед началом чемпионата было собрание, где все проголосовали за такой порядок проведения. Да, в таком случае спортивный принцип нарушается. Конечно, хотелось бы, чтобы все друг с другом сыграли, выявился победитель на площадке. Если обстановка будет ухудшаться, то, думаю, чемпионат мира отменят», — сказал Каменский «СЭ».

Сборной России засчитали техническое поражение в матче со Словакией со счетом 0:1. Причина — случай заражения коронавирусом в составе российской команды.

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Мария Куцубеева все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде