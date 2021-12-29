Фазель: «Сейчас идет совещание совета ИИХФ, на котором обсуждается судьба МЧМ-2022»

Почетный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался о возможной отмене молодежного чемпионата мира 2022 года.

«Сейчас идет совещание совета ИИХФ, на котором обсуждается судьба МЧМ. Оно закончится около полуночи по московскому времени. Знаю о его деталях не больше вашего. Но я лично думаю, что турнир вряд ли отменят. Совершенно точно необходимо больше ограничений на турнире, нужен больший контроль за ситуацией. То, что творится на МЧМ сейчас, — это кошмар, настоящий кошмар», — приводит слова Фазеля РИА «Новости Спорт».

В среду, 29 декабря, два матча МЧМ-2022 были отменены из-за случаев заражения коронавирусом. Сборной России и Чехии были присуждены технические поражения.

Согласно регламенту турнира, сопернкам этих команд — Словакии и Финляндии — была засчитана победа со счетом 1:0.