Футбол в чистом виде.

Вот это шоу! Наверное, это самая распространенная реакция после первого полуфинального матча Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом». Счет 2:2 на табло уже говорит о многом, но тут важен контекст — мы увидели идеально чистый и настоящий футбол, который обе команды тщательно выкристаллизовывали в мюнхенской лаборатории на протяжении 90 с лишним минут. Минимум остановок, неоправданных фолов и клонящей в сон тягомотины. Максимум движения, тактики и голевых моментов. За это ведь мы и любим ЛЧ, правда?

Поначалу казалось, что команды еще до финального свистка поделили роли в этом спектакле. «Бавария» забрала себе мяч и с ходу насела на ворота Лунина. «Реал» глубоко окопался и первые минут 15 занимался лишь тем, что перекрывал зоны, где очередная волна атаки могла превратиться в смертоносный цунами.

Но потом начало происходить что-то странное. «Бавария» внезапно выпустила из рук нити игры, и их с удовольствием подхватил Тони Кроос, сделав из 10 партнеров и 11 соперников на поле личные марионетки. О гениальном пасе немца напишут еще многое. Тут же отметим другой момент — «Бавария» после стартового натиска оказалась не готова поддерживать давление хотя бы половину тайма, а «Реал» ожидаемо воспользовался не самым продолжительным отрезком игрового преимущества.

На скрине ниже — демонстрация не столько умения Крооса вскрывать оборону соперника (вот это откровение!), сколько наглядная иллюстрация зрелости команд.

Знаменитый ромб «Реала» принял какое-то совсем невнятное очертание, скучившись на маленьком клочке поля правее центра. Но если «Мадрид» в условиях хаоса чувствует себя частью этой разрушительной силы, то «Баварию» этот хаос поглотил. Мюнхенцы просто не поняли, как подстроиться под такой маневр — опорник Лаймер сместился по мячу, Ким вышел его страховать, а через три секунды видел где-то вдалеке сверкающие пятки Винисиуса. Опять же, отметим Крооса, который с позиции левого центрального полузащитника ушел совсем не в свою зону и сломал структуру не только своей, но и чужой команды. Прессинг-машина «Баварии» заглохла у своего же гаража, и весь план доминирования полетел в мусорную корзину после одного провального эпизода.

«Бавария» и «Реал» выбрали разные тактики, как в пейнтбольном матче. Хозяева использовали свое ружье в качестве пулемета, разрядив обойму в щит, за которым прятался соперник. «Мадрид» же отсиделся и в момент, когда противник почувствовал, что владеет ситуацией, высунулся и одиночным снайперским выстрелом исполнил хедшот.

Фото Global Look Press

Во втором тайме «Бавария» более удачно разрядит обойму, дважды больно зацепив оппонента. «Реал» же снова ответит одиночным, который сделает результат. Можно ругать Карло Анчелотти за автобусный стиль, но и в этом есть красота одной из граней футбольного искусства. Особенно если твоя команда забивает два на выезде.

Благодаря гостевой ничьей «Реал» становится фаворитом этой пары, «Бавария» же гарантировала себе нервотрепку на «Бернабеу» и наверняка не оберется проблем, даже если будет владеть преимуществом, как в первом матче.

И это показатель зрелости команд. Не просто так именно «бланкос» называют фаворитами этой ЛЧ. «Бавария» при Тухеле имеет четкий рисунок игры, доминирует и прессингует, располагает великим вратарем и бомбардиром. Но системные провалы в обороне на протяжении всего сезона нивелируют огромный потенциал команды.

Фото Reuters

Луис Энрике в «ПСЖ» только на пути строительства обновленной версии «тики-таки». Нынешняя «Боруссия» и вовсе пока не тянет статус одной из четырех сильнейших команд Европы. «Реал» же, кажется, достиг апогея своего стиля «затаиться, выждать момент и решить вопрос». Это приносит ему титулы, в первую очередь — в Лиге чемпионов.

Но в том и прелесть главного клубного турнира планеты — расклады в плей-офф тут перечеркиваются эмоциями, настроем и велением фортуны. А значит, через неделю мы вправе ожидать новое феерическое зрелище. Эффектное, умное, а главное — непредсказуемое.