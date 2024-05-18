Марченко — о молодежной сборной России-2020: «Вернулся бы в ту команду»

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился воспоминаниями от выступления за молодежную сборную России на МЧМ-2020.

— Вы же с Воронковым вместе играли еще в молодежной сборной, на том самом МЧМ, когда очень обидно проиграли Канаде на последних минутах.

— Да. Начали турнир в нашем сыгранном звене с Ваней Морозовым и Васей Подколзиным, но потом нас разбили, поставили Ворона, с которым мы выходили в трех или четырех матчах. С Германией сыграли хорошо, забили много.

— На Воронкова тогда обрушилось очень много критики из-за удаления в финале, которое канадцы реализовали. Он сильно переживал?

— Мы на эту тему не разговаривали. Сейчас все равно о том турнире в основном приятные воспоминания. Конечно, хотелось первое место, но мы играли в финале чемпионата мира, которого сейчас у нас вообще нет! Да, обидно, что сами, дураки, проиграли тот матч, но по содержанию игры наша команда была очень хороша. И считаю, что второе место мы заняли незаслуженно.

— Насколько приятно работалось с тренерским тандемом Валерий Брагин — Игорь Ларионов?

— Очень здорово, мне все нравилось. Насколько помню, за игру с шайбой отвечал Ларионов, без шайбы — Брагин. Таким образом соблюдался баланс. И воспоминания остались такие, что, думаю, все друг за другом сейчас следим, даже если из-за жесткого графика не удается созваниваться и списываться.

— Для вас то поражение в финале стало трагедией, или вы его быстро пережили?

— Не то, чтобы трагедией... Было неприятно, запомнилось на всю жизнь. Осадок останется. Но не могу сказать, что сейчас это какое-то болезненное воспоминание. Приятные эмоции, что побывали на таком турнире и сумели хорошо сыграть. Надеюсь, главные победы еще впереди.

— Егор Замула сказал мне, что, если бы была такая возможность, он вернулся бы в ту команду.

— Согласен полностью. Я бы тоже. Если бы сейчас всем вместе собраться и поиграть именно в том составе — было бы очень интересно. Да, думаю, для всех русских ребят, кто сейчас находится в Северной Америке, было бы счастьем поехать поиграть за сборную России на любом турнире. Надеюсь, такая возможность у нас снова будет.