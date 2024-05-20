Силкин: «В РПЛ везут иностранцев не первой свежести»
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин подверг критике уровень иностранных игроков, выступающих в РПЛ.
«Посмотрите на многих легионеров в РПЛ. Зачем нужны эти иностранцы, которые сидят на лавке? Говорят, что легионеры нужны для поднятия уровня нашего чемпионата, но для этого они должны выходить в основном составе и играть лучше наших. Но зачем нужен такой иностранец, который по воротам не попадает? Я имею в виду Кади из «Краснодара». Причем даже тренер говорит, что он уже четвертый раз не попадает. Так зачем он нужен? Если он в пустые не попадает, то когда там вратарь, он и подавно не попадет! Мне кажется, прошли времена, когда в Россию привозили футболистов не по спортивному принципу. Просто нам везут иностранцев не первой свежести», — цитирует Силкина Legalbet.
В текущем сезоне 28-летний Кади отыграл 32 матча за «Краснодар» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
В 2024 году бразилец является худшим завершителем атак в РПЛ. Футболист не забил ни одного гола после 20 нанесенных ударов при показателе xG 2,4.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
7
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|3 : 3
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|3 : 1
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|2 : 1
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|1 : 5
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4