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Сегодня, 10:25

Силкин: «В РПЛ везут иностранцев не первой свежести»

Владислав Корегин
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин подверг критике уровень иностранных игроков, выступающих в РПЛ.

«Посмотрите на многих легионеров в РПЛ. Зачем нужны эти иностранцы, которые сидят на лавке? Говорят, что легионеры нужны для поднятия уровня нашего чемпионата, но для этого они должны выходить в основном составе и играть лучше наших. Но зачем нужен такой иностранец, который по воротам не попадает? Я имею в виду Кади из «Краснодара». Причем даже тренер говорит, что он уже четвертый раз не попадает. Так зачем он нужен? Если он в пустые не попадает, то когда там вратарь, он и подавно не попадет! Мне кажется, прошли времена, когда в Россию привозили футболистов не по спортивному принципу. Просто нам везут иностранцев не первой свежести», — цитирует Силкина Legalbet.

В текущем сезоне 28-летний Кади отыграл 32 матча за «Краснодар» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

В 2024 году бразилец является худшим завершителем атак в РПЛ. Футболист не забил ни одного гола после 20 нанесенных ударов при показателе xG 2,4.

Источник: Legalbet
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Кади Боржес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
7
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 3 : 1
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 2 : 1
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 1 : 5
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Зенит

 21
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Константин Тюкавин

Динамо

 15
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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Зенит

 8
И К Ж
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ЦСКА

 22 1 9
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Кирилл Гоцук

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 23 1 4
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