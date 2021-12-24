Главный тренер канадцев объяснил, почему 16-летний Бедард не попадает в основной состав

Главный тренер молодежной сборной Канады Дэйв Кэмерон после победы в контрольном матче над Россией (6:4) объяснил свое решение заявить 16-летнего форварда Коннора Бедарда 13-м нападающим.

— Мы так и предполагали, что он будет выходить 13-м. Пока не знаю, как будем использовать его в турнире.

Отметим, что Бедард забросил шайбу в третьем периоде.