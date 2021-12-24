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Главный тренер канадцев объяснил, почему 16-летний Бедард не попадает в основной состав

06:47

Главный тренер молодежной сборной Канады Дэйв Кэмерон после победы в контрольном матче над Россией (6:4) объяснил свое решение заявить 16-летнего форварда Коннора Бедарда 13-м нападающим.

— Мы так и предполагали, что он будет выходить 13-м. Пока не знаю, как будем использовать его в турнире.

Отметим, что Бедард забросил шайбу в третьем периоде.

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Артур Хайруллин все материалы автора

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Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде