Главный тренер канадцев объяснил, почему 16-летний Бедард не попадает в основной состав
06:47
Главный тренер молодежной сборной Канады Дэйв Кэмерон после победы в контрольном матче над Россией (6:4) объяснил свое решение заявить 16-летнего форварда Коннора Бедарда 13-м нападающим.
— Мы так и предполагали, что он будет выходить 13-м. Пока не знаю, как будем использовать его в турнире.
Отметим, что Бедард забросил шайбу в третьем периоде.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
Читайте также
Вторая часть откровений Тутберидзе в «Пусть говорят»: «Медведевой надо ценить, что имеет. А Загитова тренировалась по 12 часов»
Реклама
Материалы сюжета: МЧМ 2022, сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю