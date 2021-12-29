Сборной Чехии присуждено техническое поражение в матче МЧМ против Финляндии со счетом 0:1 из-за положительного допинг-теста одного из хоккеистов чешской команды. После этого турнирное положение в группе А стало таким:

Финляндия — 9 очков (3 матча), Канада — 6 (2), Германия — 2 (2), Чехия — 1 (3), Австрия — 0 (2).

Два главных последствия этой истории в плане раскладов: теперь даже теоретически почти не осталось вариантов, при которых финны и канадцы могли бы выпасть из топ-2, а чехи вообще могут пролететь мимо плей-офф.

Их матч с Австрией запланирован уже на завтра, и, если в команде снова будет положительный тест, то, видимо, с двумя технарями Чехия займет последнее место и покинет турнир. А это значит, что 3-4-е места в группе разыграют Германия и Австрия в очном матче.

Что это все значит для России? Во-первых, что 3-4-е позиции нашей сборной в группе В точно означают попадание в четвертьфинале на Канаду/Финляндию, а также то, что в случае если команда Сергея Зубова сможет стать второй (первой уже тяжеловато), то не самых сильных, но при этом неприятных чехов в плей-офф в соперниках может не оказаться совсем.

Напомним, что сейчас положение в группе В выглядит так:

Швеция — 6 (2), Россия, Швейцария, США — 3 (2), Словакия — 0 (2).

Правда, все эти расклады в обеих группах могут оказаться бессмысленными, если еще какие-то сборные получат «технари» из-за ковида.