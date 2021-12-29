Чехии засчитают поражение в матче молодежного чемпионата мира против Финляндии из-за коронавируса

Матч молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными Чехии и Финляндии не состоится.

Как сообщает сайт ИИХФ, чехи вынуждены пропустить эту игру из-за карантина в связи со случаями заражения коронавирусом в команде. Согласно регламенту соревнований, финнам будет засчитана победа со счетом 1:0.

Пока неизвестно, сможет ли команда провести 30 декабря следующий матч против Австрии. Молодежный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря по 5 января.