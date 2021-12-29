Источник: молодежной сборной России засчитали поражение в матче со Словакией из-за коронавируса

Сборной России засчитали поражение в матче молодежного чемпионата мира со Словакией, сообщает РИА «Новости Спорт». Причина — случай заражения коронавирусом в составе российской команды.

Таким образом, матч Словакия — Россия, который должен был начаться в 00.30 по московскому времени, не состоится.

Согласно регламенту турнира, Словакам засчитана победа со счетом 1:0. Ранее по той же причине был отменен матч Финляндия — Чехия. Победу засчитали финнам.