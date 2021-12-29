Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об отмене матча молодежного чемпионата мира-2022 между командами Финляндии и Чехии.

«Организаторам турнира уже нужно принимать решение о дальнейшем проведении чемпионата. Мы же не знаем всех тонкостей регламента. Возможно, из-за отмены чемпионата мира организаторы понесут огромные финансовые потери, это тоже необходимо учитывать. Просто так такое крупное соревнование не отменишь. Можно ли перенести чемпионат на другие даты? Мне сложно представить, как это можно реализовать. Мне кажется, если случаи заболевания игроков коронавирусом продолжатся, то чемпионат остановят. В любом случае мы ни на что повлиять не можем. Будем ждать и смотреть , как решится эта сложная ситуация», — сказал Вайсфельд в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Чехи вынуждены пропустить эту игру из-за карантина в связи со случаями заражения коронавирусом в команде. Согласно регламенту соревнований, финнам засчитана победа со счетом 1:0