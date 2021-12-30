Бывший генменеджер сборной России считает, что организаторы оказались не готовы к проведению МЧМ-2022

Бывший генеральный менеджер сборной России Андрей Сафронов прокомментировал решение об отмене МЧМ-2022.

«Ребята прошли все карантины, соответствовали всем требованиям ИИХФ, сидели на изоляции, играли в «пузыре». Это такая зараза, которая сегодня есть. Дай бог, чтобы она быстрее закончилась. Думаю, организаторы не ждали такой серьезности ситуации. Начался игровой процесс, а чего боялись, то и получили. То, что организаторы оказались не готовы, однозначно. Но это эпидемия — как еще к ней можно подготовиться? Думаю, тот же Мичков был привит и все остальные. Видите, наши тесты показывают, что у него ничего нет, а зарубежные выявляют «корону», — приводит «Газета.Ru» слова Сафронова.

МЧМ-2022 должен был пройти с 26 декабря по 5 января в Канаде, но по ходу турнира он был отменен из-за коронавируса. В ИИХФ заявили, что планируют заново провести турнир летом в Канаде.

Сборная России провела два матча на турнире, команда проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2). Вчера, 29 декабря россиянам было присуждено техническое поражение от сборной Словакии из-за положительного теста на коронавирус у Матвея Мичкова.