Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался за перенос МЧМ-2022 на июнь.

«Думаю, отмена была единственным правильным выходом при такой ситуации в Канаде. Она могла развиваться непредсказуемо, поэтому международная федерация приняла правильное решение. Жалко ребят в командах, которые готовились к этому чемпионату, и наша сборная набирала сил. И я говорил с тренером, который сказал, что у них появилась уверенность после игры со швейцарцами и они готовы биться за высокие места.



Если ситуация будет складываться нормально, то, может, в июне турнир там и пройдет. Это было бы нормальным решением, поскольку жалко ребят, которые на следующий год уже не смогут сыграть на чемпионате мира по возрасту», — приводит ТАСС слова Третьяка.

МЧМ-2022 должен был пройти с 26 декабря по 5 января в Канаде, но по ходу турнира он был отменен из-за коронавируса. Президент ИИХФ Люк Тардиф рассказал о планах перенести мировое первенство на лето.

Сборная России провела два матча на турнире, команда проиграла Швеции (3:6) и выиграла у Швейцарии (4:2). Вчера, 29 декабря россиянам было присуждено техническое поражение от сборной Словакии из-за положительного теста на коронавирус у Матвея Мичкова.