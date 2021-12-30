Журова считает, что Олимпиаду вряд ли перенесут после отмененного МЧМ-2022

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала отмену молодежного чемпионата мира по хоккею 2022 года.

«Отмена молодежного чемпионата мира лучше, чем технические поражения сборным, — приводит слова Журовой «Чемпионат». — А то проходили бы дальше те команды, в которых меньше игроков заболело. Это не по-спортивному. Понимаю, что для организаторов чемпионата были сложности, все же приехали здоровыми, а где-то не была создана чистая зона».

Также депутат высказалась о возможной отмене зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Те, кто уже ездил на предварительные соревнования в Китай, знают, какие там серьезные меры. Для атлетов будет не очень комфортно, но, скорее всего, заражений не будет. Я так понимаю, каждая страна будет делать двухнедельный карантин до Олимпиадой. А в самом Пекине будут очень жесткие правила», — сказала она.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022 года должен был пройти с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Турнир был отменен из-за ряда положительных тестов на коронавирус в нескольких национальных командах. В ИИХФ заявили, что планируют заново провести МЧМ летом 2022 года в Канаде.