Хоккей
МЧМ по хоккею 2022
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Команды
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Журова считает, что Олимпиаду вряд ли перенесут после отмененного МЧМ-2022

11:35
Теги:

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала отмену молодежного чемпионата мира по хоккею 2022 года.

«Отмена молодежного чемпионата мира лучше, чем технические поражения сборным, — приводит слова Журовой «Чемпионат». — А то проходили бы дальше те команды, в которых меньше игроков заболело. Это не по-спортивному. Понимаю, что для организаторов чемпионата были сложности, все же приехали здоровыми, а где-то не была создана чистая зона».

Также депутат высказалась о возможной отмене зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Те, кто уже ездил на предварительные соревнования в Китай, знают, какие там серьезные меры. Для атлетов будет не очень комфортно, но, скорее всего, заражений не будет. Я так понимаю, каждая страна будет делать двухнедельный карантин до Олимпиадой. А в самом Пекине будут очень жесткие правила», — сказала она.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022 года должен был пройти с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада). Турнир был отменен из-за ряда положительных тестов на коронавирус в нескольких национальных командах. В ИИХФ заявили, что планируют заново провести МЧМ летом 2022 года в Канаде.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/hockey/news-4561733-zhurova-obyasnila-pochemu-olimpiadu-vryad-li-perenesut-posle-otmeny-mchm.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
10 рецептов бутербродов с икрой
Стали известны подробности задержания Саддама Хусейна
0
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Материалы сюжета: МЧМ 2022 отменен — сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде досрочно завершен