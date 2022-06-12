В «Рейнджерс» найдут нового центра для Панарина? Что ждет клуб в межсезонье

Разбираем главные задачи для генменеджера клуба Криса Друри.

Нынешние «Рейнджерс» — конструкция, практически целиком и полностью собранная предыдущим генменеджером «синерубашечников» Джеффом Гортоном. Семь лет назад американец, долгое время трудившийся ассистентом Глена Сатера, получил в наследство от легендарного Слатса опытного, но уже стареющего финалиста конференции, которому была необходима перестройка.

Перестройка началась четыре года назад

Официально крупномасштабный ребилд и массовую распродажу ньюйоркцы объявили только в феврале 2018-го. Но поле для реформ Гортон вместе с Сатером, сохранившим пост президента, начали готовить за пару лет до этого. В 2016-м «Рейнджеры» совершили настоящее ограбление «Оттавы», получив за постепенно увядающего Дерика Брассарда и мусорный пик седьмого раунда иранского гения Мику Зибанежада, и выбор во втором раунде драфта.

Активная фаза перестройки началась с обмена многострадального Рика Нэша в «Бостон», в результате которого на Манхэттен переехали Мэтт Белески, Райан Спунер и тогда еще совсем зеленый Райан Линдгрен — звездой Нью-Йорка 24-летний защитник не стал, но свои 3 миллиона долларов в год он вполне уверенно отрабатывает в первой паре.

При этом в довесок к талантливому домоседу шел пик первого раунда (26-й), который Гортон использовал, чтобы во время ближайшего драфта подняться на четыре позиции и урвать К'Андре Миллера. Кто оказался в плюсе, мы прекрасно помним и без статистики — дорогущий «герой» Квебека уже через несколько месяцев завершил карьеру из-за ужасного сотрясения, а Миллер и Линдгрен стали важной частью обновленной команды, прогрессируя от сезона к сезону.

Пригодился «Рейнджерс» и звезда прошлогоднего «Автомобилиста» Райан Спунер, который по ходу следующего сезона уехал в «Эдмонтон» в обмен на Райана Строума. И кто ж тогда знал, что провалившийся в Альберте выпускник первого раунда через пару сезонов станет верным Санчо Панса Артемия Панарина и крепким центром второй тройки?

Как и большинство коллег, во время перестройки Гортон в погоне за пиками не боялся активно торговать звездами в дедлайн, принимая непопулярные решения. Например, фанаты до сих пор не могут простить ему обмен Райана Макдоны и Джей Ти Миллера в «Тампу», за которых Стив Айзерман расплатился корзинкой с двумя выборами в первом раунде (один из них условный), Владиславом Наместниковым, Бреттом Хауденом и Либором Хаеком. Глядя на то, как босс «Рейнджерс» отдает будущим чемпионам потенциально элитного центра и лучшего защитника, многие крутили у виска.

Чуть менее воинственно в Нью-Йорке восприняли потерю слегка Брэди Шея, за которого парни с Бродвея получили выбор в первом раунде. Все дело в том, что уместить новый контракт американского защитника после продления Криса Крайдера было бы проблематично. Вдобавок ко всему в «Харрикейнз» американский защитник уезжал по ходу откровенно слабой регулярки. Впрочем, чуть позже потерю Макдоны и Шея ньюйоркцы компенсировали приобретением за копейки теперь уже обладателя «Норрис Трофи» Адама Фокса, не пригодившегося «Калгари» и «Каролине».

Однако как бы неплохо жадно обложившийся пиками Гортон ни вел себя на рынке, большинство его выборов в первом раунде драфте ушли в молоко. Шведский центр Лиас Андерссон, взятый под седьмым номером при «доступных» Сузуки и Нечасе, вдрызг провалился и спустя три года мучений уехал обманывать хоккей в «Лос-Анджелес».

Его соотечественник защитник Нильс Лундквист, доехавший до Манхэттена только прошлым летом, откровенно не впечатляет даже в фарм-клубе. К'Андре Миллер пусть и прогрессирует, но делает это достаточно медленно. Финский вундеркинд Каапо Какко выглядит настолько плохо, что некоторые уже успели повесить на него ярлык «баста» и похоронить как игрока для больших дел. А ситуация с Виталием Кравцовым, которого выбрали под девятым номером, достойна отдельного скетча в «Каламбуре».

Не угадал экс-босс «синерубашечников» и с главным тренером. За три года с мрачным выходцем из студенческой NCAA Дэвидом Куинном «полицейские» ни разу не вышли в плей-офф. Не помогло даже экстренное изменение формата розыгрыша Кубка Стэнли в 2020-м, когда «Рейнджерс» без шансов отлетели «Каролине» в коронавирусном раунде плей-ин. Именно при нем в элитных атакующих защитников выросли Тони Деанджело и Адам Фокс, а также вышли на новый уровень Павел Бучневич и Крис Крайдер. Однако крайне талантливая команда задыхалась в его чересчур примитивных оборонительных схемах, которые делали хоккей «Рейнджерс» довольно скучным даже при наличии Панарина и Зибанежада.

Только до финала конференции Гортон с «Рейнджерс» так и не дошел, лишившись своего поста в мае 2021-го. Интересно, что не простили ему не столько четыре года без плей-офф и неочевидную трансферную политику, сколько имиджевые провалы (скандал с Тони Деанджело, невнятное прощание с Хенриком Лундквистом) и попытку дистанцироваться от клубного заявления. Им ньюйоркцы отреагировали на скандальную потасовку, спровоцированную нападающим «Вашингтона» Томом Уилсоном — молчать, глядя на грязь по отношению к Панарину и Бучневичу, владелец «синерубашечников» Джеймс Долан не стал.

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Что делать Друри?

Тем не менее фундамент нынешних «Рейнджерс» — дело рук именно Гортона, который передал в руки своему бывшему помощнику Крису Друри команду с созревшими чемпионскими амбициями. Однако не стоит думать, что клубная легенда пришла на все готовое. Как минимум сказать спасибо новому генменеджеру болельщики могут за долгожданное увольнение Куинна и приглашение Жерара Галлана, приехавшего на Манхэттен с четкой и проверенной годами системой, в которой абсолютно комфортно чувствовали себя все лидеры.

Однозначно пошли в плюс «Рейнджерс» и первые трансферные шаги Друри. Подписанный на шесть лет пахарь Барклай Гудро, приехавший после чемпионства с «Тампой» в Нью-Йорк за контрактом жизни, добавил мощи нижним звеньям. Опытнейший боец Райан Ривз стал страховкой на случай грязной игры соперника и одной из духообразующих фигур в раздевалке. А выменянные по ходу регулярки универсалы Фрэнк Ватрано и Эндрю Копп дали в плей-офф так необходимую глубину нападению. Вот только следующее межсезонье для Друри обещает быть куда веселее предыдущего. Прямо сейчас под потолком у «Рейнджерс» есть около 13.5 миллиона долларов. И пока непонятно, как новый босс сможет развернуться с этой суммой.

Закончился трехлетний контракт новичка у Какко, которого «Рейнджерс» совершенно точно сохранит и предложит небольшой контракт-мост с символическим повышением — на что-то большее светловолосый финн не наиграл. Истек двухлетний контракт у сменщика Игоря Шестеркина Александра Георгиева, который получит этим летом не только статус ограниченно свободного агента, но и право на арбитраж. И в нынешней ситуации российский вратарь вряд ли может рассчитывать на текущий оклад в 2.4 миллиона долларов за сезон. Поэтому поиск дешевого бэкапа точно станет одной из первоочередных задач Друри.

Наверняка «Рейнджерс» попытается сохранить и Коппа с Ватрано. Но умерить их финансовые аппетиты после вполне сносного плей-офф будет проблематично. В минувшей регулярке новички на двоих получали больше 6 миллионов долларов, так что вероятность, при которой клуб сохранит обоих нападающих в статусе НСА, стремится к нулю. Не забывайте и про Виталия Кравцова, подписавшего однолетний контракт на 875 тысяч долларов.

Куда важнее американцу будет решить проблему со вторым центром, которого так и не сумел найти для команды Гортон. Как бы впервые вышедший на рынок Райан Строум периодически ни был хорош в связке с Панариным, роль постоянного плеймейкера для главной звезды «Рейнджерс» он не тянет. И в клубном фронт-офисе это прекрасно осознают. Вот только адекватных альтернатив среди неограниченно свободных агентов у Друри практически нет. Патрис Бержерон после операции собирается подписать новый контракт с «Бостоном», Назем Кадри наверняка останется в Денвере, Винсент Трочек без особых проблем получит заслуженное повышение в «Каролине», а Евгений Малкин планирует завершить карьеру в «Питтсбурге». Вот и получается, что скудность трансферного стола делает Строума лучшим из доступных вариантов и уже совсем скоро может позволить 28-летнему канадцу вести переговоры с «Рейнджерс» с позиции силы.