В «Рейнджерс» найдут нового центра для Панарина? Что ждет клуб в межсезонье
Нынешние «Рейнджерс» — конструкция, практически целиком и полностью собранная предыдущим генменеджером «синерубашечников» Джеффом Гортоном. Семь лет назад американец, долгое время трудившийся ассистентом Глена Сатера, получил в наследство от легендарного Слатса опытного, но уже стареющего финалиста конференции, которому была необходима перестройка.
Перестройка началась четыре года назад
Официально крупномасштабный ребилд и массовую распродажу ньюйоркцы объявили только в феврале 2018-го. Но поле для реформ Гортон вместе с Сатером, сохранившим пост президента, начали готовить за пару лет до этого. В 2016-м «Рейнджеры» совершили настоящее ограбление «Оттавы», получив за постепенно увядающего Дерика Брассарда и мусорный пик седьмого раунда иранского гения Мику Зибанежада, и выбор во втором раунде драфта.
Активная фаза перестройки началась с обмена многострадального Рика Нэша в «Бостон», в результате которого на Манхэттен переехали Мэтт Белески, Райан Спунер и тогда еще совсем зеленый Райан Линдгрен — звездой Нью-Йорка 24-летний защитник не стал, но свои 3 миллиона долларов в год он вполне уверенно отрабатывает в первой паре.
При этом в довесок к талантливому домоседу шел пик первого раунда (26-й), который Гортон использовал, чтобы во время ближайшего драфта подняться на четыре позиции и урвать К'Андре Миллера. Кто оказался в плюсе, мы прекрасно помним и без статистики — дорогущий «герой» Квебека уже через несколько месяцев завершил карьеру из-за ужасного сотрясения, а Миллер и Линдгрен стали важной частью обновленной команды, прогрессируя от сезона к сезону.
Пригодился «Рейнджерс» и звезда прошлогоднего «Автомобилиста» Райан Спунер, который по ходу следующего сезона уехал в «Эдмонтон» в обмен на Райана Строума. И кто ж тогда знал, что провалившийся в Альберте выпускник первого раунда через пару сезонов станет верным Санчо Панса Артемия Панарина и крепким центром второй тройки?
Как и большинство коллег, во время перестройки Гортон в погоне за пиками не боялся активно торговать звездами в дедлайн, принимая непопулярные решения. Например, фанаты до сих пор не могут простить ему обмен Райана Макдоны и Джей Ти Миллера в «Тампу», за которых Стив Айзерман расплатился корзинкой с двумя выборами в первом раунде (один из них условный), Владиславом Наместниковым, Бреттом Хауденом и Либором Хаеком. Глядя на то, как босс «Рейнджерс» отдает будущим чемпионам потенциально элитного центра и лучшего защитника, многие крутили у виска.
Чуть менее воинственно в Нью-Йорке восприняли потерю слегка Брэди Шея, за которого парни с Бродвея получили выбор в первом раунде. Все дело в том, что уместить новый контракт американского защитника после продления Криса Крайдера было бы проблематично. Вдобавок ко всему в «Харрикейнз» американский защитник уезжал по ходу откровенно слабой регулярки. Впрочем, чуть позже потерю Макдоны и Шея ньюйоркцы компенсировали приобретением за копейки теперь уже обладателя «Норрис Трофи» Адама Фокса, не пригодившегося «Калгари» и «Каролине».
Однако как бы неплохо жадно обложившийся пиками Гортон ни вел себя на рынке, большинство его выборов в первом раунде драфте ушли в молоко. Шведский центр Лиас Андерссон, взятый под седьмым номером при «доступных» Сузуки и Нечасе, вдрызг провалился и спустя три года мучений уехал обманывать хоккей в «Лос-Анджелес».
Его соотечественник защитник Нильс Лундквист, доехавший до Манхэттена только прошлым летом, откровенно не впечатляет даже в фарм-клубе. К'Андре Миллер пусть и прогрессирует, но делает это достаточно медленно. Финский вундеркинд Каапо Какко выглядит настолько плохо, что некоторые уже успели повесить на него ярлык «баста» и похоронить как игрока для больших дел. А ситуация с Виталием Кравцовым, которого выбрали под девятым номером, достойна отдельного скетча в «Каламбуре».
Не угадал экс-босс «синерубашечников» и с главным тренером. За три года с мрачным выходцем из студенческой NCAA Дэвидом Куинном «полицейские» ни разу не вышли в плей-офф. Не помогло даже экстренное изменение формата розыгрыша Кубка Стэнли в 2020-м, когда «Рейнджерс» без шансов отлетели «Каролине» в коронавирусном раунде плей-ин. Именно при нем в элитных атакующих защитников выросли Тони Деанджело и Адам Фокс, а также вышли на новый уровень Павел Бучневич и Крис Крайдер. Однако крайне талантливая команда задыхалась в его чересчур примитивных оборонительных схемах, которые делали хоккей «Рейнджерс» довольно скучным даже при наличии Панарина и Зибанежада.
Только до финала конференции Гортон с «Рейнджерс» так и не дошел, лишившись своего поста в мае 2021-го. Интересно, что не простили ему не столько четыре года без плей-офф и неочевидную трансферную политику, сколько имиджевые провалы (скандал с Тони Деанджело, невнятное прощание с Хенриком Лундквистом) и попытку дистанцироваться от клубного заявления. Им ньюйоркцы отреагировали на скандальную потасовку, спровоцированную нападающим «Вашингтона» Томом Уилсоном — молчать, глядя на грязь по отношению к Панарину и Бучневичу, владелец «синерубашечников» Джеймс Долан не стал.
Что делать Друри?
Тем не менее фундамент нынешних «Рейнджерс» — дело рук именно Гортона, который передал в руки своему бывшему помощнику Крису Друри команду с созревшими чемпионскими амбициями. Однако не стоит думать, что клубная легенда пришла на все готовое. Как минимум сказать спасибо новому генменеджеру болельщики могут за долгожданное увольнение Куинна и приглашение Жерара Галлана, приехавшего на Манхэттен с четкой и проверенной годами системой, в которой абсолютно комфортно чувствовали себя все лидеры.
Однозначно пошли в плюс «Рейнджерс» и первые трансферные шаги Друри. Подписанный на шесть лет пахарь Барклай Гудро, приехавший после чемпионства с «Тампой» в Нью-Йорк за контрактом жизни, добавил мощи нижним звеньям. Опытнейший боец Райан Ривз стал страховкой на случай грязной игры соперника и одной из духообразующих фигур в раздевалке. А выменянные по ходу регулярки универсалы Фрэнк Ватрано и Эндрю Копп дали в плей-офф так необходимую глубину нападению. Вот только следующее межсезонье для Друри обещает быть куда веселее предыдущего. Прямо сейчас под потолком у «Рейнджерс» есть около 13.5 миллиона долларов. И пока непонятно, как новый босс сможет развернуться с этой суммой.
Закончился трехлетний контракт новичка у Какко, которого «Рейнджерс» совершенно точно сохранит и предложит небольшой контракт-мост с символическим повышением — на что-то большее светловолосый финн не наиграл. Истек двухлетний контракт у сменщика Игоря Шестеркина Александра Георгиева, который получит этим летом не только статус ограниченно свободного агента, но и право на арбитраж. И в нынешней ситуации российский вратарь вряд ли может рассчитывать на текущий оклад в 2.4 миллиона долларов за сезон. Поэтому поиск дешевого бэкапа точно станет одной из первоочередных задач Друри.
Наверняка «Рейнджерс» попытается сохранить и Коппа с Ватрано. Но умерить их финансовые аппетиты после вполне сносного плей-офф будет проблематично. В минувшей регулярке новички на двоих получали больше 6 миллионов долларов, так что вероятность, при которой клуб сохранит обоих нападающих в статусе НСА, стремится к нулю. Не забывайте и про Виталия Кравцова, подписавшего однолетний контракт на 875 тысяч долларов.
Куда важнее американцу будет решить проблему со вторым центром, которого так и не сумел найти для команды Гортон. Как бы впервые вышедший на рынок Райан Строум периодически ни был хорош в связке с Панариным, роль постоянного плеймейкера для главной звезды «Рейнджерс» он не тянет. И в клубном фронт-офисе это прекрасно осознают. Вот только адекватных альтернатив среди неограниченно свободных агентов у Друри практически нет. Патрис Бержерон после операции собирается подписать новый контракт с «Бостоном», Назем Кадри наверняка останется в Денвере, Винсент Трочек без особых проблем получит заслуженное повышение в «Каролине», а Евгений Малкин планирует завершить карьеру в «Питтсбурге». Вот и получается, что скудность трансферного стола делает Строума лучшим из доступных вариантов и уже совсем скоро может позволить 28-летнему канадцу вести переговоры с «Рейнджерс» с позиции силы.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Финал
|Счет в серии
|
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 4
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|12.06
|03:00
|
Тампа-Бэй – Рейнджерс
|2 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|20
|24
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|16
|11
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|14
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72