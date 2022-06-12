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Сегодня, 20:15

В «Рейнджерс» найдут нового центра для Панарина? Что ждет клуб в межсезонье

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
Разбираем главные задачи для генменеджера клуба Криса Друри.

Нынешние «Рейнджерс» — конструкция, практически целиком и полностью собранная предыдущим генменеджером «синерубашечников» Джеффом Гортоном. Семь лет назад американец, долгое время трудившийся ассистентом Глена Сатера, получил в наследство от легендарного Слатса опытного, но уже стареющего финалиста конференции, которому была необходима перестройка.

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Перестройка началась четыре года назад

Официально крупномасштабный ребилд и массовую распродажу ньюйоркцы объявили только в феврале 2018-го. Но поле для реформ Гортон вместе с Сатером, сохранившим пост президента, начали готовить за пару лет до этого. В 2016-м «Рейнджеры» совершили настоящее ограбление «Оттавы», получив за постепенно увядающего Дерика Брассарда и мусорный пик седьмого раунда иранского гения Мику Зибанежада, и выбор во втором раунде драфта.

Активная фаза перестройки началась с обмена многострадального Рика Нэша в «Бостон», в результате которого на Манхэттен переехали Мэтт Белески, Райан Спунер и тогда еще совсем зеленый Райан Линдгрен — звездой Нью-Йорка 24-летний защитник не стал, но свои 3 миллиона долларов в год он вполне уверенно отрабатывает в первой паре.

При этом в довесок к талантливому домоседу шел пик первого раунда (26-й), который Гортон использовал, чтобы во время ближайшего драфта подняться на четыре позиции и урвать К'Андре Миллера. Кто оказался в плюсе, мы прекрасно помним и без статистики — дорогущий «герой» Квебека уже через несколько месяцев завершил карьеру из-за ужасного сотрясения, а Миллер и Линдгрен стали важной частью обновленной команды, прогрессируя от сезона к сезону.

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Пригодился «Рейнджерс» и звезда прошлогоднего «Автомобилиста» Райан Спунер, который по ходу следующего сезона уехал в «Эдмонтон» в обмен на Райана Строума. И кто ж тогда знал, что провалившийся в Альберте выпускник первого раунда через пару сезонов станет верным Санчо Панса Артемия Панарина и крепким центром второй тройки?

Как и большинство коллег, во время перестройки Гортон в погоне за пиками не боялся активно торговать звездами в дедлайн, принимая непопулярные решения. Например, фанаты до сих пор не могут простить ему обмен Райана Макдоны и Джей Ти Миллера в «Тампу», за которых Стив Айзерман расплатился корзинкой с двумя выборами в первом раунде (один из них условный), Владиславом Наместниковым, Бреттом Хауденом и Либором Хаеком. Глядя на то, как босс «Рейнджерс» отдает будущим чемпионам потенциально элитного центра и лучшего защитника, многие крутили у виска.

Чуть менее воинственно в Нью-Йорке восприняли потерю слегка Брэди Шея, за которого парни с Бродвея получили выбор в первом раунде. Все дело в том, что уместить новый контракт американского защитника после продления Криса Крайдера было бы проблематично. Вдобавок ко всему в «Харрикейнз» американский защитник уезжал по ходу откровенно слабой регулярки. Впрочем, чуть позже потерю Макдоны и Шея ньюйоркцы компенсировали приобретением за копейки теперь уже обладателя «Норрис Трофи» Адама Фокса, не пригодившегося «Калгари» и «Каролине».

Однако как бы неплохо жадно обложившийся пиками Гортон ни вел себя на рынке, большинство его выборов в первом раунде драфте ушли в молоко. Шведский центр Лиас Андерссон, взятый под седьмым номером при «доступных» Сузуки и Нечасе, вдрызг провалился и спустя три года мучений уехал обманывать хоккей в «Лос-Анджелес».

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Его соотечественник защитник Нильс Лундквист, доехавший до Манхэттена только прошлым летом, откровенно не впечатляет даже в фарм-клубе. К'Андре Миллер пусть и прогрессирует, но делает это достаточно медленно. Финский вундеркинд Каапо Какко выглядит настолько плохо, что некоторые уже успели повесить на него ярлык «баста» и похоронить как игрока для больших дел. А ситуация с Виталием Кравцовым, которого выбрали под девятым номером, достойна отдельного скетча в «Каламбуре».

Не угадал экс-босс «синерубашечников» и с главным тренером. За три года с мрачным выходцем из студенческой NCAA Дэвидом Куинном «полицейские» ни разу не вышли в плей-офф. Не помогло даже экстренное изменение формата розыгрыша Кубка Стэнли в 2020-м, когда «Рейнджерс» без шансов отлетели «Каролине» в коронавирусном раунде плей-ин. Именно при нем в элитных атакующих защитников выросли Тони Деанджело и Адам Фокс, а также вышли на новый уровень Павел Бучневич и Крис Крайдер. Однако крайне талантливая команда задыхалась в его чересчур примитивных оборонительных схемах, которые делали хоккей «Рейнджерс» довольно скучным даже при наличии Панарина и Зибанежада.

Только до финала конференции Гортон с «Рейнджерс» так и не дошел, лишившись своего поста в мае 2021-го. Интересно, что не простили ему не столько четыре года без плей-офф и неочевидную трансферную политику, сколько имиджевые провалы (скандал с Тони Деанджело, невнятное прощание с Хенриком Лундквистом) и попытку дистанцироваться от клубного заявления. Им ньюйоркцы отреагировали на скандальную потасовку, спровоцированную нападающим «Вашингтона» Томом Уилсоном — молчать, глядя на грязь по отношению к Панарину и Бучневичу, владелец «синерубашечников» Джеймс Долан не стал.

Что делать Друри?

Тем не менее фундамент нынешних «Рейнджерс» — дело рук именно Гортона, который передал в руки своему бывшему помощнику Крису Друри команду с созревшими чемпионскими амбициями. Однако не стоит думать, что клубная легенда пришла на все готовое. Как минимум сказать спасибо новому генменеджеру болельщики могут за долгожданное увольнение Куинна и приглашение Жерара Галлана, приехавшего на Манхэттен с четкой и проверенной годами системой, в которой абсолютно комфортно чувствовали себя все лидеры.

Однозначно пошли в плюс «Рейнджерс» и первые трансферные шаги Друри. Подписанный на шесть лет пахарь Барклай Гудро, приехавший после чемпионства с «Тампой» в Нью-Йорк за контрактом жизни, добавил мощи нижним звеньям. Опытнейший боец Райан Ривз стал страховкой на случай грязной игры соперника и одной из духообразующих фигур в раздевалке. А выменянные по ходу регулярки универсалы Фрэнк Ватрано и Эндрю Копп дали в плей-офф так необходимую глубину нападению. Вот только следующее межсезонье для Друри обещает быть куда веселее предыдущего. Прямо сейчас под потолком у «Рейнджерс» есть около 13.5 миллиона долларов. И пока непонятно, как новый босс сможет развернуться с этой суммой.

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Закончился трехлетний контракт новичка у Какко, которого «Рейнджерс» совершенно точно сохранит и предложит небольшой контракт-мост с символическим повышением — на что-то большее светловолосый финн не наиграл. Истек двухлетний контракт у сменщика Игоря Шестеркина Александра Георгиева, который получит этим летом не только статус ограниченно свободного агента, но и право на арбитраж. И в нынешней ситуации российский вратарь вряд ли может рассчитывать на текущий оклад в 2.4 миллиона долларов за сезон. Поэтому поиск дешевого бэкапа точно станет одной из первоочередных задач Друри.

Наверняка «Рейнджерс» попытается сохранить и Коппа с Ватрано. Но умерить их финансовые аппетиты после вполне сносного плей-офф будет проблематично. В минувшей регулярке новички на двоих получали больше 6 миллионов долларов, так что вероятность, при которой клуб сохранит обоих нападающих в статусе НСА, стремится к нулю. Не забывайте и про Виталия Кравцова, подписавшего однолетний контракт на 875 тысяч долларов.

Куда важнее американцу будет решить проблему со вторым центром, которого так и не сумел найти для команды Гортон. Как бы впервые вышедший на рынок Райан Строум периодически ни был хорош в связке с Панариным, роль постоянного плеймейкера для главной звезды «Рейнджерс» он не тянет. И в клубном фронт-офисе это прекрасно осознают. Вот только адекватных альтернатив среди неограниченно свободных агентов у Друри практически нет. Патрис Бержерон после операции собирается подписать новый контракт с «Бостоном», Назем Кадри наверняка останется в Денвере, Винсент Трочек без особых проблем получит заслуженное повышение в «Каролине», а Евгений Малкин планирует завершить карьеру в «Питтсбурге». Вот и получается, что скудность трансферного стола делает Строума лучшим из доступных вариантов и уже совсем скоро может позволить 28-летнему канадцу вести переговоры с «Рейнджерс» с позиции силы.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
1. Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
2. Колорадо - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Колорадо
0 - 0
0 - 0
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
29.05
31.05
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21.06
23.06
12.06 03:00
Тампа-Бэй – Рейнджерс
2 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 20 24
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 16 11
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 14 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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