История Назема Кадри.

Чего только не сделаешь в свой контрактный год, когда есть возможность выбить у клуба более выгодное финансовое предложение! Неудивительно, что Назем Кадри сейчас не испытывает никаких проблем с мотивацией. Канадский форвард набрал потрясающую форму, и если кто-то раньше времени потерял в него веру, то есть повод изменить свое мнение. На данный момент нападающий с 38 (11+27) очками в 24 матчах не только лучший бомбардир «Колорадо», но и входит по этому показателю в топ-4 лиги, уступая лишь Александру Овечкину, Коннору Макдэвиду и Леону Драйзайтлю. Кадри также признали третьей звездой ноября, в котором он в десяти играх набрал 21 (4+17) балл.

Текущий сезон

«В последнее время Назем невероятно хорош. Он прибавил во многих аспектах, а его игра стала более целостной по сравнению с началом 2021 года. На него действительно можно положиться в трудную минуту. Когда отсутствовал Нэйтан Маккиннон, то Кадри был одним из тех, кто вел за собой команду в каждом матче. Он важнейшая часть нашего коллектива», — сказал недавно главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар. На данный момент форвард набрал больше очков, чем за 51 матч в сезоне-2019/20 и 56 игр в сезоне-2020/21. Регулярный чемпионат-2016/17 стал для Кадри самым результативным за всю карьеру в НХЛ. Тогда он выступал за «Торонто» и в 82 матчах выбил 61 (32+29) балл. Кажется, в текущем сезоне Назем с легкостью превзойдет эти цифры.

Форвард никогда не славился задатками плеймейкера, но всегда обладал поставленным броском и эффективно действовал перед воротами. Сейчас арсенал канадца стал более разнообразным, а в его активе 17 первых голевых передач. Во втором звене с Кадри все чаще появляется Валерий Ничушкин, который получает удовольствие от игры с таким опытным партнером. Назем не только стал креативнее работать в атаке, но и подтянул свою игру в обороне. Против него довольно непросто действовать персонально, а его полезность сейчас составляет «+7». За 11 лет в НХЛ только четыре раза форварду удавалось закончить сезон с положительным показателем, а прошлый он завершил с «-7».

Иногда чрезмерная эмоциональность Кадри и заряженность на борьбу только вредят коллективу. По количеству штрафных минут в команде (30) он уступает только Габриэлю Ландескугу (44). Немалая часть штрафа была получена в двух матчах против «Сент-Луиса», где канадец успел дважды подраться, но сути это не меняет. Кадри действительно можно сравнить с бомбой замедленного действия. Чего только стоит ситуация из плей-офф прошлого сезона, когда он был дисквалифицирован на восемь матчей за удар в голову защитника «Сент-Луиса» Джастина Фолка. Причем для Кадри та дисквалификация стала третьей в плей-офф за карьеру в НХЛ. В 2018 году он был отстранен на три матча за удар форварда «Бостона» Томми Уинджелса, а в 2019 году пропустил пять матчей из-за удара клюшкой еще одного нападающего «Брюинз» Джейка Дебраска.

Война с Овечкиным

«Стараюсь врезаться в соперника как можно чаще. Будучи атакующим игроком, я сам прекрасно понимаю, как это раздражает. Как это противно, когда у тебя нет свободного пространства и когда тебя постоянно допекают. Но естественно, я не буду играть против Овечкина и Макдэвида одинаково, ведь Алекс в два раза крупнее меня. Избегать физической борьбы не стану, однако буду гораздо внимательнее выбирать момент. Не подумайте, что я считаю Мака или Кросби слабыми, но с ними можно действовать иначе, потому что мы схожи по антропометрии», — рассуждает Кадри.

Про их напряженные отношения с Овечкиным известно давно. Было достаточно моментов, где нападающие могли обменяться грубым словцом или ударить друг друга исподтишка. В 2017-м начало неприязни положил эпизод матча плей-офф между «Торонто» и «Вашингтоном», где Назем жестко сыграл против Александра. Россиянин сумел покинуть лед только с помощью партнеров, но на второй период все-таки вышел. Канадец после игры сказал, что переживал за здоровье Овечкина, но при этом сделал следующее заявление: «Это было круто и воодушевило меня. Ты чувствуешь, что от тебя зависит исход поединка. Тебя заметили. А я не из тех людей, кто отступает». За этот силовой прием Кадри получил две минуты штрафа.

Назем всегда был горячим парнем. Его семья — беженцы из Ливана, которые в 1970-м переехали в канадский город Лондон (провинция Онтарио). Детство игрока прошло в не самом благоприятном районе, что скорее всего тоже оставило след на его характере. Впрочем, многие хоккеисты НХЛ давно поняли, что с Кадри лучше не шутить. Легендарный Джо Торнтон и вовсе едва не лишился своей роскошной бороды. Игроки решили помахать кулаками, но только Назем значительно уступает по габаритам Джамбо и нечаянно схватил его за бороду, да так, что оторвал клок волос. Ситуация стала настоящим мемом. Торнтон после матча рассмешил журналистов сказав, что и так собирался идти в барбершоп, а соперник лишь помог ему сэкономить деньги.

Сам Назем редко бывает скромен в выражениях. В одном из интервью он откровенно прошелся по бывшему президенту США, обвинив его в расизме. В частности, высказался о принятии закона против мусульман, которым усложнили въезд в Америку. «Идеи Трампа — это бред», — возмутился хоккеист. Он был единственным во всей лиге, кто затронул эту тему. Назем также сказал, что счастлив жить и родиться в Канаде, а не в Америке. Он считается одним из самых известных мусульман в хоккейном мире и всегда верен своим традициям. «Рамадан — наиболее трудный период для меня. Каждый год он проходит в разное время, и если попадает на сезон, то приходится ограничивать себя в воде и пище и при этом оставаться в форме», — говорит форвард.

Будущее в клубе и новый контракт

Еще во времена «Торонто» у Кадри были проблемы с дисциплиной не только на льду, но и вне его. Неоднократно форвард опаздывал на тренировки и в итоге наказывался за непрофессионализм отправкой в запас. Главному тренеру «Листьев» Майку Бэбкоку пришлось провести приличную воспитательную работу, чтобы наставить Назема на правильный путь. Как признается игрок, их телефонная беседа в 2015-м изменила многое.

«Эти разговоры о том, что меня видят в роли лидера команды, что на меня рассчитывают, очень мотивировали. Майк поверил в меня и доверился мне. Он возложил на меня ответственность, и я не хочу подводить его», — говорил форвард. С появлением в «Торонто» Остона Мэттьюса и Джона Тавареса игровое время Назема уменьшилось, а функции стали более ограниченными, но он был одним из самых хладнокровных и полезных хоккеистов в команде.

В 2019-м Кадри оказался в составе «Колорадо». В июле того года «Мэйпл Лифс» совершили большую сделку и обменяли нападающего на Тайсона Бэрри. «Эвеланш» также получили защитника Калле Розена и право выбора в третьем раунде драфта 2020 года, а «Торонто» — форварда Александра Керфута и выбор в шестом раунде того же драфта. «Назем отлично впишется в нашу команду. Это замечательный человек, у него всегда были отличные отношения с партнерами. Никто из нас не сомневается в его бойцовских качествах. Порой они даже создают для него проблемы. Он всегда стремится к победе и бьется за коллектив, а его творческий подход повлияет на игру команды с положительной стороны», — говорил тогда генеральный менеджер клуба Джо Сакик.

Назем Кадри. Фото Getty Images

Шестилетний контракт Кадри с кэпхитом 4,5 миллиона долларов заканчивается в этом сезоне, и форвард претендует на более серьезные деньги. Это последняя возможность в карьере канадца выбить солидный контракт, и вряд ли он захочет ее упускать. В межсезонье у «Колорадо» будет немало работы. Заканчиваются соглашения с Андре Бураковски, Валерием Ничушкиным, Джеком Джонсоном, Дарреном Хелмом, Райаном Мюрреем, вратарями Дарси Кемпером и Павлом Францоузом. «Лавинам» необходимо решать проблему с вратарской линией, так как этот тандем не очень соответствует чемпионским амбициям. При этом клуб не может себе позволить разбрасываться деньгами, ведь в сезоне-2022/23 нужно продлять и Нэйтана Маккинонна, который сейчас играет за 6,3 миллиона долларов в год.

В ситуации с 31-летним Кадри руководству «Колорадо» нужно взвесить все плюсы и минусы. Постоянно прогрессировать в его возрасте уже не получится, качество игры потихоньку будет идти на спад, а непростой характер может вновь напомнить о себе в самый неподходящий момент. Все будет зависеть от личных запросов Назема и его профессиональных приоритетов — бороться за Кубок Стэнли или в первую очередь обеспечить себе безбедную старость. Если верить самому игроку, то выкладываться он собирается до самого конца: «Получай удовольствие. Не теряй времени, ведь все закончится очень быстро. Я часто пропускал мимо ушей эти базовые вещи. Никогда раньше не верил в это, но вот уже прошло столько времени, а кажется, что 2009 год был только вчера, понимаете? Ты должен наслаждаться процессом. Должен отдавать этому всего себя. Не хочется подойти к концу карьеры с мыслями: «Эх, а я мог бы добиться гораздо большего».