Овечкин в матче с «Рейнджерс» перехватил бросок Шестеркина по пустым воротам

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин перехватил бросок российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Эпизод случился в конце третьего периода. 28-летний голкипер совершил бросок в сторону пустых ворот «Кэпиталз», но Овечкин перехватил шайбу.

«Рейнджерс» в третий раз обыграли «Вашингтон» (3:1). Счет в серии стал 3-0 в пользу команды из Нью-Йорка. Четвертая игра состоится в Вашингтоне в понедельник, 29 апреля.