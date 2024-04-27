Ничушкин забросил свою третью шайбу в серии с «Виннипегом»

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Виннипега».

29-летний россиянин забросил шайбу на 45-й минуте, реализовав большинство, и сделал счет 3:2. Форвард забивает в каждом матче серии.

На данный момент на счету Ничушкина 3 (3+0) очка в текущем плей-офф. В регулярном чемпионате россиянин набрал 53 (28+25) очка в 54 матчах.