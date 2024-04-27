«Вашингтон» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» переиграли «Вашингтон» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:1. Счет в серии стал 3-0 в пользу команды из Нью-Йорка.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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