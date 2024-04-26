Драфт НХЛ 2024 года состоится 7 мая

Драфт НХЛ 2024 года состоится 7 мая, сообщила пресс-служба лиги.

В лотерее примут участие 16 команд, которые не вышли в плей-офф. Лучшими шансами на выбор первым номером обладают «Сан-Хосе» (18,5 процента), «Чикаго» (13,5) и «Анахайм» (11,5).

Ранее стало известно, что россияне Антон Силаев («Торпедо») и Иван Демидов (СКА) возглавили рейтинг европейских игроков драфта-2024 по версии скаутов НХЛ.