Шестеркин признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Рейнджерс»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков третьего матча первого раунда плей-офф «Вашингтон» — «Рейнджерс» (1:3).

Первой звездой встречи признан российский вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин. Он отразил 28 из 29 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон, забросивший одну шайбу. Замкнул тройку Винс Трочек, который набрал 2 (1+1) очка.