Ничушкин признан второй звездой матча с «Виннипегом»

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин стал второй звездой третьего матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Виннипега» (6:2).

29-летний россиянин отметился победной шайбой. Первой звездой признан форвард Кейси Миттельштадт, оформивший ассистентский хет-трик. Третья звезда — форвард Нэйтан Маккиннон, который набрал 3 (1+2) очка.

На счету Ничушкина 3 (3+0) очка в текущем плей-офф. В регулярном чемпионате россиянин набрал 53 (28+25) очка в 54 матчах.