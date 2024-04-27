Коваленко забросил первую шайбу в плей-офф АХЛ

«Колорадо Иглз» во втором матче 1/16 финала плей-офф АХЛ обыграл в овертайме «Абботсфорд» со счетом 5:4. Счет в серии 1-1.

В составе фарм-клуба «Колорадо» форвард Николай Коваленко отметился заброшенной шайбой, вратарь Иван Просветов отразил 20 бросков из 24.

В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 4 матча в регулярном чемпионате АХЛ, в которых набрал 3 (1+2) очка. В двух матчах плей-офф форвард набрал 1 (1+0) очко.