Овечкин догнал Могильного по матчам в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс».

Для 38-летнего россиянина эта встреча стала 150-й в плей-офф НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Игорем Ларионовым.

Овечкин занимает 5-е место в истории по матчам в Кубке Стэнли среди россиян. Больше игр только у Сергея Федорова (183), Евгения Малкина (177), Сергея Зубова (164) и Павла Дацюка (157).