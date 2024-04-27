«Нэшвилл» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

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«Ванкувер» выиграл у «Нэшвилла» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 2:1. «Кэнакс» ведут в серии — 2-1.

У «Кэнакс» заброшенными шайбами отметились Джей Ти Миллер и Брок Босер. Единственная шайба «Предаторз» на счету Люка Евангелисты.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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