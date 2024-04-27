Неучев и Новиков сделали по результативному пасу в матче за фарм-клуб «Баффало»

«Рочестер» в стартовом матче 1/8 финала плей-офф АХЛ обыграл «Сиракьюз» со счетом 3:2. Счет в серии 1-0.

В составе фарм-клуба «Баффало» защитник Никита Новиков и форвард Виктор Неучев отметились по результативной передаче.

В текущем сезоне 20-летний Новиков провел 65 матчей в регулярном чемпионате АХЛ, в которых набрал 23 (3+20) очка. У 20-летнего Неучева 28 (11+17) очков в 57 матчах регулярки.