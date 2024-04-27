Зибанежад оценил игру Шестеркина в третьем матче серии с «Вашингтоном»

Форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад поделился впечатлениями от игры вратаря Игоря Шестеркина в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Вашингтона» (3:1).

«Он был рядом с нами весь год. Для нас было очень важно просто видеть, как он показывает такую игру, как сегодня вечером, особенно в те моменты, когда соперник набирает силу», — приводит слова Зианежада официальный сайт НХЛ.

Шестеркин отразил 28 из 29 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

Счет в серии 3-0 в пользу «Рейнджерс». Четвертая игра состоится в понедельник, 29 апреля.