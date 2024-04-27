«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор матча

«Эдмонтон» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл на выезде «Лос-Анджелес» — 6:1. Счет в серии 2-1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Ойлерз» 3 (2+1) очка набрал Леон Драйзайтль, дубль оформил Зак Хайман, еще по голу забили Коннор Макдэвид и Эвандер Кейн. У «Кингз» шайбу забросил Дрю Даути.

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