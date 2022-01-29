Разин: «Я за то, чтобы доиграть регулярный чемпионат КХЛ полностью»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин выступил за то, чтобы доиграть регулярный чемпионат КХЛ полностью.

«Могу сказать, что я за то, чтобы доиграть регулярный чемпионат КХЛ полностью, — написал Разин в сторис на своей странице в Instagram. — «Северсталь» голосовала против матчей в олимпийскую паузу, потому что в момент опроса мы распустили команду из-за болезней на 11 дней. Я не знал в каком состоянии выйдут ребята после этой паузы. Как перенесут «эту простуду». В момент опроса у нас было много кандидатов в сборные (пять человек из первых двух пятерок и вратарь). Сейчас троих «отцепили».

Ранее «Северсталь» поддержала решение КХЛ не проводить встречи регулярного чемпионата во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.