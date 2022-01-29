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Сегодня, 13:37

Разин: «Я за то, чтобы доиграть регулярный чемпионат КХЛ полностью»

Главный тренер «Северстали» Разин выступил за то, чтобы доиграть регулярный чемпионат КХЛ полностью
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин выступил за то, чтобы доиграть регулярный чемпионат КХЛ полностью.

«Могу сказать, что я за то, чтобы доиграть регулярный чемпионат КХЛ полностью, — написал Разин в сторис на своей странице в Instagram. — «Северсталь» голосовала против матчей в олимпийскую паузу, потому что в момент опроса мы распустили команду из-за болезней на 11 дней. Я не знал в каком состоянии выйдут ребята после этой паузы. Как перенесут «эту простуду». В момент опроса у нас было много кандидатов в сборные (пять человек из первых двух пятерок и вратарь). Сейчас троих «отцепили».

Ранее «Северсталь» поддержала решение КХЛ не проводить встречи регулярного чемпионата во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.

Хоккей
КХЛ
Олимпиада
Коронавирус
ХК Северсталь
Андрей Разин
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
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Сибирь – Адмирал
 - : -
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Барыс – Авангард
 - : -
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Металлург – Автомобилист
 - : -
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Ак Барс – Локомотив
 - : -
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Нефтехимик – Сал. Юлаев
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Динамо Мн – Торпедо
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Динамо М – СКА
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