Бывший главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал решение руководства клуба не продлевать с ним контракт.

«Обидно. Буду сильнее. Болельщика не обманешь», — написал Заварухин в своих соцсетях.

На пост главного тренера «Трактора» был назначен канадец Бенуа Гру. Заварухину было предложено остаться в системе клуба и возглавить «Челмет».

8 мая «СЭ» сообщил, что Алексей Заварухин получил предложение войти в тренерский штаб «Автомобилиста», который возглавляет его двоюродный брат Николай Заварухин.