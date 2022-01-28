Антон Слепышев: «В КХЛ опытные люди, они разберутся, как правильно завершить сезон»

Нападающий ЦСКА и сборной России Антон Слепышев рассказал, как отнесся к решению КХЛ не проводить матчи во время олимпийской паузы.

«У нас сейчас другая цель и мысли о другом. В лиге опытные люди, они разберутся, как правильно завершить сезон, а мы будем за любое решение. Как будет, так будет», — цитирует Слепышева сайт КХЛ.

Окончательное решение о формате проведения оставшейся части сезона КХЛ опубликует после 10 февраля.