Серебряков: «Взлет Набокова не был бы возможен без доверия тренера»

Вратарь СКА Никита Серебряков высказался об игре голкипер «Металлурга» Ильи Набокова в Кубке Гагарина.

«Не могу сказать, что игра Набокова удивила. Вообще после вылета СКА не следил за оставшимися матчами плей-офф. Чего там смотреть? Мне своего хоккея хватило. Просто поехал отдыхать и перезагружаться. Но Илья молодец. И Андрей Разин проделал потрясающую работу. Магнитогорцы просто красавцы и добились успеха именно командой. Взлет Набокова не был бы возможен без доверия тренера. На молодого голкипера сделали ставку, и тот не подвел. Когда в тебя верят наставник и партнеры, ты будешь давать результат. Да и посмотрите, сколько шайб они все вместе на себя поймали. Прямо ощущалось, что на льду единый коллектив», — приводит слова Серебрякова RT.

21-летний Набоков в сезоне КХЛ-2023/24 провел за «Металлург» 66 матчей и отразил 93,4 процента бросков. На его счету семь встреч на ноль. С командой он стал обладателем Кубка Гагарина-2024.