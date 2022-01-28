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Сегодня, 16:38

«Северсталь» поддержала решение КХЛ не проводить матчи регулярного сезона во время Олимпиады-2022

Анна Горшкова
Корреспондент

«Северсталь» выступила с заявлением по решению КХЛ не проводить матчи во время Олимпиады.

«Северсталь» поддерживает решение КХЛ не проводить матчи регулярного сезона на время Олимпийских Игр. Клуб останется без трех игроков на время Олимпиады в Пекине, поэтому считает правильным решение КХЛ не проводить матчи регулярного чемпионата до конца Игр", — говорится в сообщение на официальной странице клуба в Twitter.

Ранее КХЛ приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы. Как отмечается, организация провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на Олимпийские игры. «Против» проголосовали 16 из 24 клубов Лиги.

Источник: https://twitter.com/severstalclub/status/1487046883298189315?s=20&t=iRLAZQoJSLBGr-agTWLYlg
КХЛ
Олимпиада
ХК Северсталь
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4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
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Барыс – Авангард
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Металлург – Автомобилист
 - : -
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Ак Барс – Локомотив
 - : -
22.02 19:00
Нефтехимик – Сал. Юлаев
 - : -
22.02 19:00
Северсталь – Сочи
 - : -
22.02 19:10
Динамо Мн – Торпедо
 - : -
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Динамо М – СКА
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