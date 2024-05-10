Радулов обсудит варианты продолжения карьеры на этой неделе

Агент нападающего Александра Радулова Александр Черных в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем хоккеиста.

«Мой партнер должен встретиться с Александром на этой неделе, где они обсудят желания Александра по его будущему. После этого мы будем общаться с данными клубами», — сказал Черных «СЭ».

В минувшем сезоне Александр Радулов провел 58 матчей за «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на его счету 1 гол и 3 результативные передачи в 4 играх.