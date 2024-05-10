Хохлов: «Сейчас в КХЛ сложнее всего играть против Гусева, Ткачева, Буше»

Защитник «Нефтехимика» Илья Хохлов рассказал против каких нападающих в КХЛ сложнее всего играть.

«Сейчас в КХЛ сложнее всего играть против Гусева, Ткачева, Буше. Когда в СКА была тройка Шипачев — Дадонов — Панарин. Я как вспомню их большинство. Трудно отнять шайбу было, они постоянно искали передачу. Нужно было думать наперед, что произойдет дальше. Не то, что шайбу накрыть, а куда могут отдать эти хоккеисты. Надо было просчитывать шаг вперед. Может, они не такие быстрые в плане катания, но голова и руки быстрые», — цитирует Legalbet Хохлова.

В сезоне-2023/24 Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, набрав 89 (23+66) очков.