Шуми Бабаев: «Даже второсортным иностранцам отдают предпочтение перед русскими игроками»

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда Николая Прохоркина, рассказал, где может продолжить карьеру хоккеист. 30 апреля закончился контракт 30-летнего нападающего с «Авангардом».

«Ведем переговоры с «Авангардом» и со всеми командами. Туда, где будут лучше условия для продолжения карьеры, и пойдем. Это не так быстро решается. Интерес к игрокам есть всегда. Но так как разрешили пять легионеров, то все ищут иностранцев. Поверьте мне, даже второсортному иностранцу будет отдано предпочтение перед многими русскими игроками. Мы с этим уже сталкивались, поэтому посмотрим, как все будет», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

В регулярном чемпионате КХЛ Прохоркин провел 65 матчей за «Сибирь» и «Авангард», набрав 43 (18+25) очка. В плей-офф на его счету 5 (2+3) очков в 12 играх.