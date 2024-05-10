Щитов: «Считаю, что для «Трактора» Светлаков будет хорошим приобретением»

Бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов прокомментировал подписание «Трактором» форварда Андрея Светлакова.

«Хороший и опытный форвард переходит в хорошую команду, где тренер — канадец. Кроме того, там хороший коллектив. Я думаю, что «Трактор» в следующем сезоне будет бороться за высокие места, и Светлаков поможет челябинцам в этом. Считаю, что для них Андрей будет хорошим приобретением», — цитирует «РБ Спорт» Щитова.

Светлаков является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023), серебряным призером чемпионата МХЛ (2014). Всю профессиональную карьеру он провел в системе ЦСКА.