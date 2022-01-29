Владимир Малахов: «Какой хоккей?! Людям кушать нечего было»
Экс-защитник Малахов вспомнил золотой триумф хоккейной сборной СНГ на Олимпиаде 1992 года
Бывший защитник Владимир Малахов в интервью «СЭ» вспомнил золотой триумф хоккейной сборной СНГ на Олимпиаде 1992 года.
«Конечно, было неприятно, что в одночасье у нас все куда-то пропало. В тот момент, когда происходили известные события в стране, нашим людям было не до спорта, но все это не сильно сказывалось на эмоциях игроков. Мы мало обсуждали политические моменты. Хотелось победить.
Правда, антуража праздника после возвращения домой не было. Какой хоккей?! Людям кушать нечего было. Про триумф сборной СССР в Калгари писали все газеты. В 1992-м же в аэропорт приехали всего 5-10 самых отъявленных болельщиков. Было приятно, конечно, но мы прекрасно понимали, что людям сейчас не до нас», — отмечает Малахов.
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|Динамо М
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|18
|64
|4
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|29
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|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
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|26
|49
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|Витязь
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|43
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|18
|30
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|Динамо Р
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|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
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27.02
|22.02
|15:30
|
Сибирь – Адмирал
|- : -
|22.02
|16:30
|
Барыс – Авангард
|- : -
|22.02
|17:00
|
Металлург – Автомобилист
|- : -
|22.02
|19:00
|
Ак Барс – Локомотив
|- : -
|22.02
|19:00
|
Нефтехимик – Сал. Юлаев
|- : -
|22.02
|19:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|22.02
|19:10
|
Динамо Мн – Торпедо
|- : -
|22.02
|19:30
|
Динамо М – СКА
|- : -
|22.02
|19:30
|
Спартак – Трактор
|- : -
|22.02
|19:30
|
ЦСКА – Йокерит
|- : -
|22.02
|20:30
|
Динамо Р – Витязь
|- : -
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