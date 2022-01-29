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Сегодня, 15:30

Владимир Малахов: «Какой хоккей?! Людям кушать нечего было»

Экс-защитник Малахов вспомнил золотой триумф хоккейной сборной СНГ на Олимпиаде 1992 года
Андрей Жданюк
Корреспондент

Бывший защитник Владимир Малахов в интервью «СЭ» вспомнил золотой триумф хоккейной сборной СНГ на Олимпиаде 1992 года.

«Конечно, было неприятно, что в одночасье у нас все куда-то пропало. В тот момент, когда происходили известные события в стране, нашим людям было не до спорта, но все это не сильно сказывалось на эмоциях игроков. Мы мало обсуждали политические моменты. Хотелось победить.

Правда, антуража праздника после возвращения домой не было. Какой хоккей?! Людям кушать нечего было. Про триумф сборной СССР в Калгари писали все газеты. В 1992-м же в аэропорт приехали всего 5-10 самых отъявленных болельщиков. Было приятно, конечно, но мы прекрасно понимали, что людям сейчас не до нас», — отмечает Малахов.

Полное интервью с Малаховым читайте на сайте «СЭ»

Владимир Малахов
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