Агент Гусева: «Я думаю, 90 процентов вероятность того, что мы увидим Никиту в следующем сезоне в составе «Динамо»

Агент Александр Черных, представляющий интересы форварда Никиты Гусева, прокомментировал «СЭ» будущее хоккеиста.

«Мы на 90 процентов договорились с «Динамо». Если бы контракт был подписан и активирован, то на официальном сайте «Динамо» вы бы увидели информацию об этом. Все может поменяться. Подпись пока не поставлена. Я думаю, 90 процентов вероятность того, что мы увидим Гусева в следующем сезоне в составе «Динамо», — сказал Черных «СЭ».

31-летний Гусев стал игроком бело-голубых перед началом сезона-2023/24. Он провел за клуб 77 матчей, забросил 26 шайб и отдал 73 результативных передачи.