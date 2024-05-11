Серебряков поставил себе пятерку за дебютный сезон в СКА

Голкипер СКА Никита Серебряков положительно оценил свой дебютный сезон в санкт-петербургском клубе.

«Оценю на пятерку. Признаться, сам переход в команду получился эмоционально непростым. Много всего в жизни изменилось, не только связанного с хоккеем. Но я сделал шаг вперед, поэтому и поставлю себе наивысший балл. В целом сезон провел отлично и быстро влился, пусть, как и любому новичку, потребовалось время. Я доволен собой», — сказал Серебряков RT.

СКА завершил сезон КХЛ во втором раунде Кубка Гагарина. Команда Романа Ротенберга уступила в серии до четырех побед «Автомобилисту» (1-4).