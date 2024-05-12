Гендиректор «Трактора» Савин: «Методы Гру похожи на работу Цыгурова»

Руководитель «Трактора» Иван Савин в интервью «СЭ» рассказал о том, чем при выборе кандидатов на пост главного тренера привлек канадец Бенуа Гру

— Сколько времени уже вам самому пришлось уговаривать Гру, чтобы он возглавил «Трактор»?

— Основная часть переговорного процесса лежала на генеральном менеджере Алексее Волкове. Он первые контакты с Беном наладил еще осенью. Сейчас общение прошло в максимально интенсивном режиме, и вопрос по главному тренеру решился в сжатые сроки. Были и другие кандидаты, но в итоге мы выбирали из двух претендентов — Бенуа Гру и Алексея Заварухина.

— Чем канадский специалист Бенуа Гру привлек именно вас, ведь он, кроме молодежного чемпионата мира с Коннором Макдэвидом, в составе больше ничего не выигрывал?

— Чисто тренерские нюансы, видение команды, принципы построения игры, формирование штаба больше обсуждались Беном и Алексеем Волковым. Но прежде чем принимать итоговое решение, мы собрали большой объем информации, чтобы изучить Гру со всех сторон. Все отзывы были положительными.

Когда я общался с одним нашим игроком из НХЛ, который прошел через его руки, он дал Бену следующую характеристику: системный, требовательный, тактически грамотный специалист. Можно сказать, что его стиль работы похож на стиль Цыгурова, только адаптированный к современности. Мы в Челябинске прекрасно представляем, какими сильными сторонами обладал Геннадий Федорович.

Бенуа Гру возглавил «Трактор» 6 мая. Клуб из Челябинска подписал контракт с 56-летним канадским специалистом на 2 года.